Samsung откладывает выпуск 1.4-нм чипов до 2029 года — на год позже TSMC

Таким образом, компания уступит конкуренту TSMC, который намерен начать выпуск аналогичных решений в 2028 году. Как сообщили представители Samsung на форуме SAFE 2025, причиной отсрочки стала необходимость повысить рентабельность и стабилизировать производство по уже освоенным техпроцессам.

В частности, Samsung сосредоточится на повышении эффективности 2-нм техпроцесса (SF2), а также его последующих поколений — SF2P и SF2X — до конца 2028 года.

Кроме того, компания намерена увеличить загрузку мощностей по более зрелым техпроцессам (4/5/8 нм), чтобы улучшить финансовые показатели. В прошлом году Samsung Foundry, по оценкам, понесла убытки на сумму до 4 трлн вон из-за снижения загрузки производств.

Таким образом, стратегия Samsung смещается с гонки за «первенство» в освоении новых техпроцессов в сторону повышения реальной конкурентоспособности и стабильности бизнеса.