Samsung откроет официальный интернет-магазин на Aliexpress для России

”Запуск официального магазина Samsung на Tmall означает расширение бизнес-модели, при которой крупнейшие бренды будут самостоятельно управлять своими продажами внутри платформы. По аналогичной модели работает Tmall в Китае”, — говорится в официальном заявлении пресс-службы Tmall.

На данный момент Samsung будет являться одним из крупнейших продавцов собственной техники, который появился на площадке Tmall от Aliexpress.

Напомним, что Tmall — это магазин на базе AlieExpress, в который попадают только специально отобранные продавцы.