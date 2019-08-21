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Samsung откроет официальный интернет-магазин на Aliexpress для России

Компания станет крупнейшим продавцом на Tmall
Samsung объявил об открытии собственного магазина на площадке Tmall. По имеющимся данным, в ассортимент магазина войдут самые популярные товары из основных категорий бренда, в том числе смартфоны, телевизоры, носимые аксессуары и т.д. В общей сумме на старте ожидается порядка 100 товаров.

”Запуск официального магазина Samsung на Tmall означает расширение бизнес-модели, при которой крупнейшие бренды будут самостоятельно управлять своими продажами внутри платформы. По аналогичной модели работает Tmall в Китае”, — говорится в официальном заявлении пресс-службы Tmall.

На данный момент Samsung будет являться одним из крупнейших продавцов собственной техники, который появился на площадке Tmall от Aliexpress.

Напомним, что Tmall — это магазин на базе AlieExpress, в который попадают только специально отобранные продавцы.

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