Наука и технологии
Опубликовано 24 сентября 2024, 07:21
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Samsung откроет завод для производства полупроводников в ОАЭ

Осталось лишь довести переговоры до конца
По данным The Wall Street Journal, Samsung Electronics и TSMC ведут переговоры с властями ОАЭ о строительстве передовых заводов по производству полупроводников.
Samsung откроет завод для производства полупроводников в ОАЭ
© Ferra

Общая стоимость этих объектов может превысить $100 млрд. Власти ОАЭ предлагают значительные субсидии для привлечения таких крупных компаний, стремясь сделать страну ключевым игроком в мировой полупроводниковой отрасли.

Основной причиной интереса производителей к региону является наличие значительных энергоресурсов, что важно для производства чипов.

Однако одной из сложностей остается ограниченный доступ к чистой воде, которая необходима в больших объемах для производства полупроводников.

В ОАЭ вода добывается в основном методом опреснения, что увеличивает затраты на производство и снижает его рентабельность.

Источник:WSJ
Автор:Булат Кармак
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