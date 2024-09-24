Samsung откроет завод для производства полупроводников в ОАЭ

Опубликовано 24 сентября 2024, 07:211 мин.
Samsung откроет завод для производства полупроводников в ОАЭОсталось лишь довести переговоры до конца
По данным The Wall Street Journal, Samsung Electronics и TSMC ведут переговоры с властями ОАЭ о строительстве передовых заводов по производству полупроводников.
Общая стоимость этих объектов может превысить $100 млрд. Власти ОАЭ предлагают значительные субсидии для привлечения таких крупных компаний, стремясь сделать страну ключевым игроком в мировой полупроводниковой отрасли.
Основной причиной интереса производителей к региону является наличие значительных энергоресурсов, что важно для производства чипов.
Однако одной из сложностей остается ограниченный доступ к чистой воде, которая необходима в больших объемах для производства полупроводников.
В ОАЭ вода добывается в основном методом опреснения, что увеличивает затраты на производство и снижает его рентабельность.