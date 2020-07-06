Samsung открыла новый материал для создания новейшей памяти

Стоит отметить, что данное открытие стало возможным благодаря содействию специалистов Ульсанского национального института науки и технологии (UNIST) и Кембриджского университета - именно они помогали ученым из Samsung в поисках необходимого материала. По данным самих авторов открытия, аморфный нитрид бора в конечном итоге способен заметно приблизить появление полупроводниковых материалов следующего поколения, которые и будут использоваться в новейших DRAM (оперативная память) и NAND (флеш-память).