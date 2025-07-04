Samsung отложил запуск завода в Техасе из-за отсутствия заказчиков

Опубликовано 04 июля 2025, 23:251 мин.
Samsung отложил запуск завода в Техасе из-за отсутствия заказчиковЗавод почти достроен, но спрос на чипы оказался низким
Samsung приостановила запуск нового завода по производству чипов в городе Тейлор, штат Техас. Несмотря на почти завершенное строительство и многомиллиардные вложения, компания столкнулась с нехваткой заказчиков на продукцию будущего предприятия.
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Изначально запуск производства на заводе был запланирован на весну 2024 года. На март строительные работы были завершены на 92%, но по последним документам окончание строительства перенесено на октябрь. Причиной задержки, по словам источников, стал низкий спрос на чипы, которые планировалось выпускать на предприятии.
Первоначально фабрика должна была работать с техпроцессом 4 нм, однако за последние годы технологии продвинулись вперед, и эта архитектура уже не соответствует потребностям рынка. В условиях резкого падения спроса Samsung планирует переход на более современный 2-нм техпроцесс, но это потребует значительных дополнительных ресурсов.