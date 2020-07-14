Наука и технологии
Сегодня 19:00
Samsung озвучила прогноз по запуску технологии 6G
Это может случиться в не таком уж и далеком будущем
Мобильный интернет пятого поколения 5G все еще является диковинкой для большинства стран мира, так как число территорий, на которых он появился, можно пересчитать на пальцах двух рук. И вот, пока в том числе и россияне ждут прихода 5G, корейская компания Samsung уже озвучила прогноз по запуску технологии 6G.
В честь этого южнокорейский техногигант опубликовал документ, в котором и расписал, как он видит развитие технологий в ближайшее время. В том числе, в нем говорится о том, что старт коммерциализации сетей шестого поколения должен состояться уже в 2028 году, а массовым он может стать уже в 2030 году. Таким образом, первые коммерческие 6G-сети, по прогнозам Samsung, могут появиться уже через 8 лет!
Помимо этого, компания заявила о том, что пиковая скорость в 6G-сетях может составлять 1000 Гбит/с, при этом задержка будет находиться на уровне менее 100 мкс. Для сравнения, пиковая скорость 5G составляет 20 Гбит/с.