Samsung озвучила прогноз по запуску технологии 6G

В честь этого южнокорейский техногигант опубликовал документ, в котором и расписал, как он видит развитие технологий в ближайшее время. В том числе, в нем говорится о том, что старт коммерциализации сетей шестого поколения должен состояться уже в 2028 году, а массовым он может стать уже в 2030 году. Таким образом, первые коммерческие 6G-сети, по прогнозам Samsung, могут появиться уже через 8 лет!