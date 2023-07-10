Наука и технологии
06:40, 10 июля 2023
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Samsung перенесла анонс и релиз своей гарнитуры из-за анонса Apple Vision Pro

Но всё ещё планирует выпустить устройство до конца 2024 года

Samsung отложила запуск своей новой гарнитуры расширенной реальности (XR) из-за анонса конкурента от Apple в лице Vision Pro.

Сообщается, что изначально Samsung запланировала массовое производство устройства на начало 2024 года, но теперь сроки сдвинуты на несколько месяцев. Подробности о гарнитуре компании пока не раскрываются, но предполагается, что корейцы решили улучшить своё детище на фоне анонса Apple.

Таким образом, поклонники технологий дополненной и виртуальной реальности могут ожидать запуска улучшенной гарнитуры Samsung XR в середине или конце 2024 года, когда компания будет готова представить своё обновленное решение.

Отметим, что Oculus, наоборот, решила опередить конкурента и анонсировала свой шлем Quest 3 за несколько дней до WWDC 2023, где был представлен Apple Vision Pro.

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