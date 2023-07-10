Samsung перенесла анонс и релиз своей гарнитуры из-за анонса Apple Vision Pro

Samsung перенесла анонс и релиз своей гарнитуры из-за анонса Apple Vision ProНо всё ещё планирует выпустить устройство до конца 2024 года
Samsung отложила запуск своей новой гарнитуры расширенной реальности (XR) из-за анонса конкурента от Apple в лице Vision Pro.
Сообщается, что изначально Samsung запланировала массовое производство устройства на начало 2024 года, но теперь сроки сдвинуты на несколько месяцев. Подробности о гарнитуре компании пока не раскрываются, но предполагается, что корейцы решили улучшить своё детище на фоне анонса Apple.
Таким образом, поклонники технологий дополненной и виртуальной реальности могут ожидать запуска улучшенной гарнитуры Samsung XR в середине или конце 2024 года, когда компания будет готова представить своё обновленное решение.
Отметим, что Oculus, наоборот, решила опередить конкурента и анонсировала свой шлем Quest 3 за несколько дней до WWDC 2023, где был представлен Apple Vision Pro.