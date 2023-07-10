Samsung перенесла анонс и релиз своей гарнитуры из-за анонса Apple Vision Pro

Сообщается, что изначально Samsung запланировала массовое производство устройства на начало 2024 года, но теперь сроки сдвинуты на несколько месяцев. Подробности о гарнитуре компании пока не раскрываются, но предполагается, что корейцы решили улучшить своё детище на фоне анонса Apple.

Таким образом, поклонники технологий дополненной и виртуальной реальности могут ожидать запуска улучшенной гарнитуры Samsung XR в середине или конце 2024 года, когда компания будет готова представить своё обновленное решение.

Отметим, что Oculus, наоборот, решила опередить конкурента и анонсировала свой шлем Quest 3 за несколько дней до WWDC 2023, где был представлен Apple Vision Pro.