Samsung первой в мире встроит функцию раннего выявления сердечной недостаточности в свои смарт-часы

Опубликовано 03 октября 2025, 09:311 мин.
Samsung первой в мире встроит функцию раннего выявления сердечной недостаточности в свои смарт-часыЖдем-ждем-ждем!
Samsung объявила о планах внедрить в свои умные часы функцию обнаружения и мониторинга дисфункции левого желудочка (LVSD) — состояния, вызывающего около 50% случаев сердечной недостаточности и более опасного, чем ряд видов рака.
Технология основана на алгоритмах искусственного интеллекта, созданных совместно с компанией Medical AI. Они уже применяются в более чем 100 клиниках Южной Кореи и ежемесячно используются для анализа ЭКГ более 120 000 пациентов.
Встроенные в часы алгоритмы позволят выявлять болезнь на ранних стадиях, что снизит смертность и расходы на лечение за счет своевременной диагностики.
Параллельно Samsung работает с Университетом Ханян над прототипом EEG-устройства, надеваемого вокруг уха. Оно отличается компактным дизайном и способно отслеживать сонливость или даже определять предпочтения пользователей по видео с точностью до 92,86%.
Функция LVSD может появиться в коммерческих продуктах первой, однако сроки релиза пока не объявлены.