Samsung первой в мире встроит функцию раннего выявления сердечной недостаточности в свои смарт-часы

Технология основана на алгоритмах искусственного интеллекта, созданных совместно с компанией Medical AI. Они уже применяются в более чем 100 клиниках Южной Кореи и ежемесячно используются для анализа ЭКГ более 120 000 пациентов.

Встроенные в часы алгоритмы позволят выявлять болезнь на ранних стадиях, что снизит смертность и расходы на лечение за счет своевременной диагностики.

Параллельно Samsung работает с Университетом Ханян над прототипом EEG-устройства, надеваемого вокруг уха. Оно отличается компактным дизайном и способно отслеживать сонливость или даже определять предпочтения пользователей по видео с точностью до 92,86%.

Функция LVSD может появиться в коммерческих продуктах первой, однако сроки релиза пока не объявлены.