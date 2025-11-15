Samsung подняла цены на память DDR5 до 60% из-за дефицита чипов

Рост цен вызван дефицитом памяти из-за глобальной гонки за центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Серверные производители и компании, строящие инфраструктуру для хранения данных, сталкиваются с высокой стоимостью и нехваткой продукции. Это также может повлиять на цену ПК и смартфонов, где используется DDR-память.

Дефицит стимулирует «панические закупки», а китайские производители откладывают заказы на другие чипы.