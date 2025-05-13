Samsung подписала контракт с Qualcomm на производство передовых чипов

Qualcomm традиционно использует стратегию двух поставок, заказывая чипы как у TSMC, так и у Samsung. Однако по мере того как Samsung не смогла улучшить свои показатели производства, компания предпочитала работать с тайваньской TSMC. В частности, Snapdragon 8 Elite Gen 2 для большинства устройств будет производиться исключительно на третьем поколении 3-нм процесса TSMC, но недавно появились сообщения о том, что Samsung может получить заказ на массовое производство чипов для Qualcomm.

Samsung, в свою очередь, активно развивает свои технологии, особенно новый процесс 2-нм GAA. С учетом улучшений в производственных мощностях, компания заявила о прогрессе в тестовом производстве Exynos 2600 с использованием этого процесса, достигая 30% успешных выходных показателей. Для Samsung это важный шаг после неудач с 3-нм процессом GAA.

В отчете компании за первый квартал 2025 года сообщается, что Samsung планирует стабилизировать производственные показатели на 2-нм процессах во второй половине года и начать принимать заказы.