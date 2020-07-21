Samsung подтвердила анонс сразу 5 устройств 5 августа

Об этом рассказал руководитель мобильного подразделения южнокорейской компании Samsung Тэ-Мун Ро. Кроме того, представители компании также намекнул на то, что из себя будут представлять новинки. ”На летнем мероприятии Galaxy Unpacked мы представим пять новых мощных устройств. Вы получите возможность жить полной жизнью, используя эти устройства в своей руке (и в ушах, и на запястье)”, - рассказал Тэ-Мун Ро.

В сети же высказываются предположения о том, что компания анонсирует смартфоны с гибкими дисплеями Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Z Fold 2, серию планшетов Galaxy Note20, “умные” часы Galaxy Watch 3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live.