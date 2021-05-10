Наука и технологии
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Samsung подтвердила возможный дискомфорт при ношении беспроводных наушников компании
И даже предупредила, кому не стоит носить их подолгу
В начале 2021 года Samsung выпустила свои новые беспроводные наушники — Galaxy Buds Pro. Устройство оказалось достаточно популярным. Но также оно оказалось проблемным для ряда пользователей.
Так, некоторые из них жаловались на неприятные и болезненные проявления в ушах, пишет MyDrivers. К таковым относятся появление гноя, волдырей и прочих «неприятностей». Какое-то время Samsung сохраняла молчание по этому поводу, но вот, наконец-то, компания высказалась.
По словам корейского техногиганта, наушники Galaxy Buds Pro прошли ряд предварительные испытания, в том числе и международных организаций, прежде чем поступить в продажу. Но несмотря на это, из-за «внутриканальности» наушников, пот и влага могут вызвать описанные пользователями проблемы.
Также на официальном сайте Samsung можно найти отметку, что наушники содержат акрилат и никель. А это значит, что их длительное ношение практически противопоказано людям с аллергией.