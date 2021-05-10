Samsung подтвердила возможный дискомфорт при ношении беспроводных наушников компании

Так, некоторые из них жаловались на неприятные и болезненные проявления в ушах, пишет MyDrivers. К таковым относятся появление гноя, волдырей и прочих «неприятностей». Какое-то время Samsung сохраняла молчание по этому поводу, но вот, наконец-то, компания высказалась.

По словам корейского техногиганта, наушники Galaxy Buds Pro прошли ряд предварительные испытания, в том числе и международных организаций, прежде чем поступить в продажу. Но несмотря на это, из-за «внутриканальности» наушников, пот и влага могут вызвать описанные пользователями проблемы.

Также на официальном сайте Samsung можно найти отметку, что наушники содержат акрилат и никель. А это значит, что их длительное ношение практически противопоказано людям с аллергией.