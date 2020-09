Samsung показал самые необычные приспособления из коробок от телевизоров

В числе условий, придуманных Samsung и Dezeen, была разработка предметов именно что домашнего обихода, причем собирать их надо было только из картонного упаковочного материала. В итоге победителями данного конкурса стали Сара Виллемарт и Матье Мюллер – создатели проекта “Животные, находящиеся под угрозой исчезновения”. По их мнению, картонная коробка Samsung отлично подходит для создания фигур различных зверей и рептилий, таких как белый медведь, носорог или морская черепаха.

Отдельно стоит отметить тот факт, что уже совсем скоро пользователи смогут найти инструкции по созданию этих и других объектов дизайнеров из коробок The Serif, The Frame и The Sero — таким образом, любой желающий сможет собственноручно собрать все понравившиеся ему предметы. Руководство по эксплуатации будет доступно через QR-код, напечатанный на верхней части коробок.