Samsung показала 4K-видеосвязь в сети 5G в аэропорту Японии

Компания Samsung Electronics и японский оператор KDDI объявили об успешном завершении первого в Японии тестирования сети 5G с передачей в реальном времени 4K UHD-видео с камер наблюдения на железнодорожной платформе в Токио.

Совместно с Университетом Васэда, корпорацией Keihin и Международным институтом перспективных телекоммуникаций (ATR) Samsung продемонстрировала эффективную связь посредством видео формата 4K UHD с использованием базовой станции 5G на частоте 28 ГГц.

Тестирование проводилось с 21 ноября по 21 декабря 2018 года в международном терминале аэропорта Ханэда в специальном районе Токио Ота.

Во время тестирования системы файлы, полученные как с камер видеонаблюдения 4K, так и с помощью роботов, патрулирующих станцию, отправлялись с помощью планшетов с использованием 5G-связи. Затем файлы принимались базовой станцией и отображались на экране и в очках виртуальной реальности в кабинете службы безопасности. Благодаря аккумулированию и анализу 4K-видео, находящихся на сервере, появилась возможность обнаруживать любые подозрительные объекты на станции.