Samsung показала наушники Galaxy Buds c внешним экраном

Новинку показали в рамках выставки CES 2024, куда компания привезла множество различных типов OLED-экранов, включая более яркие дисплеи для телевизоров и мониторов, тонкие экраны для ноутбуков, дважды складываемые экраны для смартфонов и т.д.

Показанный чехол для наушников Galaxy Buds, названный Earbuds OLED Case, оснащен полностью функциональным дисплеем.

Эта круглая OLED-панель может отображать совершенно различную информацию, такую как уровень заряда наушников и чехла, аудиорежимы и статус активного шумоподавления (ANC).

Возможно, пользователи смогут настраивать и изменять многие параметры прямо с чехла, не прибегая к открытию приложения наушников на сопряженном телефоне. Также предполагается возможность переключения на другое устройство непосредственно с дисплея чехла.