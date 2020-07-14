Samsung получит от Apple чуть менее 1 млрд долларов из-за слабых продаж iPhone

Работает данная система достаточно просто - Apple, судя по словам аналитиков из Display Supply Chain Consultants, не смогла обеспечить покупку заранее оговоренного количества OLED-панелей от Samsung, в связи с чем теперь американский техногигант выплатит своему партнеру 950 миллионов долларов.

Стоит отметить, что на упавший спрос на iPhone не в последнюю очередь повлияла эпидемия коронавируса. И хоть Apple и высказывалась о достаточно успешных показателях продаж фирменных смартфонов, судя по тому, что она осталась должна Samsung, на самом деле все не так радужно у яблочной компании.