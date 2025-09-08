Samsung получит заказ на первый ИИ-чип компании xAI

Samsung уже укрепила свои позиции в сфере контрактного производства чипов после крупных заказов от Tesla на AI6-чипы на $ 16,5 миллиарда и поставок продвинутых сенсоров изображения для Apple, произведённых в США. Эти успехи показывают рост доверия к корейской компании со стороны крупных технологических клиентов.

В планах Samsung — активное развитие производства по 2-нм технологии. Компания уже добилась прогресса в области SF2-технологий и планирует внедрять 2-нм процесс на американском предприятии Taylor в ближайшие годы. От этого во многом зависит возможность получить заказ на чип для xAI.