Samsung получит заказы из Китая на 2-нм чипы для оборудования для майнинга

Производство чипов для MicroBT уже началось на линии S3 в городе Хвасон. Для Canaan выпуск первых образцов планируется в начале 2026 года с поставками во второй половине года. Общий объем заказов составит около 2000 пластин ежемесячно, что соответствует 10% от текущих производственных мощностей Samsung по технологии 2-нм.

Американский завод Samsung в Техасе также готовится к выпуску 2-нм чипов. Ожидается, что к 2027 году его мощности позволят производить более 15 000 пластин ежемесячно.