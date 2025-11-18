Samsung получит заказы из Китая на 2-нм чипы для оборудования для майнинга

Опубликовано 18 ноября 2025, 09:151 мин.
Samsung получит заказы из Китая на 2-нм чипы для оборудования для майнингаОт компаний MicroBT и Canaan
Samsung привлекла первых заказчиков для своих чипов, изготовленных по перспективной 2-нм технологии. Ими стали китайские производители оборудования для майнинга криптовалют. Компании MicroBT и Canaan занимают второе и третье места в своем сегменте рынка.
© Ferra.ru
Производство чипов для MicroBT уже началось на линии S3 в городе Хвасон. Для Canaan выпуск первых образцов планируется в начале 2026 года с поставками во второй половине года. Общий объем заказов составит около 2000 пластин ежемесячно, что соответствует 10% от текущих производственных мощностей Samsung по технологии 2-нм.
Американский завод Samsung в Техасе также готовится к выпуску 2-нм чипов. Ожидается, что к 2027 году его мощности позволят производить более 15 000 пластин ежемесячно.