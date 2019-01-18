Samsung поможет поступить в ВУЗ на программиста

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ совместно с компанией Samsung Electronics и образовательным проектом «IT Школа Samsung» проведут предпрофессиональный экзамен по профилю «Программирование под Android». Первая проверочная работа пройдет в начале 2019 года для учеников московских школ.

Предпрофессиональный экзамен — это независимое квалификационное испытание, организуемое в рамках проекта Департамента образования Москвы, проводится с участием представителей ВУЗов и работодателей. Успешная сдача позволяет получить до 10 дополнительных баллов в 22 университетах Москвы и Московской области, в числе которых МИФИ, ВШЭ, РУДН, МГТУ им. Баумана, МИРЭА и так далее.

К испытанию допускаются ученики 11 класса школ Москвы. Для регистрации на предпрофессиональный экзамен по профилю «Программирование под Android» ученик должен до 20 января подать заявление на имя директора своей школы, указав в нем наименование образовательной организации (ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ) и направление практической части экзамена – программирование. Образец заявления и демонстрационный вариант экзамена доступны на сайте Московского центра качества образования в разделе «Инженерные классы».