Samsung попытается победить мировой дефицит микросхем

Одной из таких жертв стал «фанатский» флагман Samsung — Galaxy S21 FE. И, видимо, не желая вновь отменять свои будущие девайсы, компания решила построить новый завод, который займётся производством чипов.

Reuters пишет, что расположен он будет в американском округе Уильямсон штата Техас. На его возведение планируется выделить 17 млрд долларов. Сообщается, что место для строительства выбиралось с учётом возможных субсидий от местных властей, а также наличия стабильных источников электроэнергии и воды.

Что интересно, на новом американском заводе Samsung планирует производить микросхемы с продвинутой логикой. Они хоть и являются более дорогими, но при этом также считаются технически более совершенными.

Старт строительства намечен на январь 2022 года, а полноценный запуск производства — на 2024-й.