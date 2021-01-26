Samsung построит новый завод за 10 млрд долларов для производства процессоров нового поколения

Стоит отметить, что Samsung получила неплохую почву для прорыва в сегменте мобильных чипов после того, как Qualcomm перешла на её мощности при производстве Snapdragon 888, пишет Gizmochina. Ранее компания производила свои флагманские процессоры (Snapdragon 855 и Snapdragon 865) в партнёрстве с TSMC.

Ожидается, что 3-нм мобильные чипы покажут 35% прирост производительности, на 50% лучшую энергоэффективность при уменьшении размеров на 45%. Когда именно Samsung намерена начать выпуск подобных процессоров — неизвестно.