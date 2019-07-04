Samsung потеряет половину прибыли из-за проблем Huawei

Корейская компания Samsung Electronics получит вдвое меньшую прибыль во втором квартале 2019 года. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на такие данные, как падение поставок чипов памяти.

Предварительный финансовый отчёт компании должен состояться в пятницу, 5 июля 2019 года. Снижение поставок модулей памяти наблюдаются в отношении китайской компании Huawei, переживающей сейчас сложности из-за санкций США. Также ситуация обостряется насыщенностью рынка и жестким ценообразованием.

По мнению издания, квартальные показатели Samsung окажутся худшими почти за три года. Операционная прибыль составит 5,14 миллиарда долларов, что на 60% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и вдове меньше по сравнению с первым кварталом текущего.

Samsung является крупнейшим в мире поставщиком памяти DRAM и NAND. И это направление наиболее прибыльное для компании, оно приносит около двух третей совокупной прибыли. Помимо потери заказов от Huawei, цены на память упали в последние месяцы — на 25% во втором квартале.