Samsung потеряла $400 млн из-за отказа от Exynos 2500 в Galaxy S25

Чтобы сократить расходы, Samsung планирует вернуться к использованию собственных процессоров в следующем поколении. В частности, Exynos 2600 может появиться в европейских версиях Galaxy S26. При этом инсайдеры предупреждают, что новый чип по-прежнему будет уступать по мощности следующему поколению Snapdragon, и решение о его установке продиктовано экономией, а не улучшением характеристик.

На данный момент массовое производство Exynos 2600 затруднено из-за низкого процента выхода годных чипов, но компания надеется повысить этот показатель к концу 2025 года. Промежуточные испытания на новом 2-нм техпроцессе показали прогресс, но пока уровень остается ниже желаемого.