Samsung потребовала отменить запрет ее смартфонов в России

В России патент зарегистрирован в апреле 2019 года. Основанием для этого стала международная заявка с приоритетом от 21 декабря 2012 года, поданная в патентное ведомство Германии. Однако с того момента описание изобретения изменили, чтобы оно попадало под применяющуюся Samsung с 2015 года технологию.



В итоге измененный патент позволил швейцарской компании добиться запрета платежного сервиса Samsung Pay и устройств, с помощью которых его можно использовать. Решение еще не вступило в силу, так как производитель оспорил его.



Наталья Гуляев, управляющий партнер московского офиса, представляющего интересы Samsung подчеркнула, что имеется сразу два возражения против регистрации патента. Во-первых, это отсутствие технической новизны, а во-вторых, несовпадение российской заявки с исходной международной.



Эксперты считают, что если патент признают недействительным, то решение суда о запрете сервиса отменят. Однако Sqwin SA, владелец патента, может оспорить вывод Роспатента. Ближайшее заседание по делу назначено на 6 декабря.