Samsung повысила целевой показатель выхода годных 2-нм чипов

Exynos 2600 станет первым чипом на новой технологии
Samsung добилась заметного прогресса в создании чипов по 2-нм технологии GAA. Производство началось в конце сентября, и первые чипы, созданные по этому процессу, предназначены для процессора Exynos 2600. Успехи в разработке позволили компании повысить целевой показатель выхода годных чипов с 50% до 70% к концу года.
Ранее Samsung сталкивалась с трудностями в полупроводниковой отраслей, уступая лидерство тайваньской компании TSMC. Однако последний прогресс позволяет компании рассчитывать на укрепление позиций на мировом рынке.

В ходе встречи в Президентском офисе Южной Кореи представитель Samsung выразил уверенность в перспективах 2-нм технологии. По его мнению, она способна вывести компанию в лидеры рынка микроэлектроники.

Samsung уже завершила базовую разработку второго поколения 2-нм GAA, а третье поколение, известное как SF2P+, планируется к завершению в течение двух лет.

