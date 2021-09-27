Samsung предложила копировать нейроны человеческого мозга для создания новых чипов

Теперь же стало известно, что свою «порцию» референса в существующих структурах ищут инженеры Samsung. По крайней мере, именно это следует из свежего метода, предложенного корейским IT-гигантом.

Так, специалисты компании будут «копировать и вставлять» карту нейронной сети мозга в 3D-нейроморфные чипы, сообщает Engadget. При этом в самих чипах будут использоваться наноэлектроды — они возьмут на себя роль дублирования нейронов человеческого мозга.

По мнению специалистов, именно этот шаг будет представлять из себя «кратчайший путь» для создания систем полноценного искусственного интеллекта. То есть того самого ИИ, который будет схож по поведению с реальным мозгом.