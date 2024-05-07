Samsung представила 27" OLED QuadHD-монитор с частотой обновления 360 Гц по не самой высокой цене

Samsung представила 27" OLED QuadHD-монитор с частотой обновления 360 Гц по не самой высокой ценеСтоимость ниже $1000
27-дюймовый монитор обладает разрешением QuadHD (2560 x 1440), частотой обновления 360 Гц и сверхбыстрым временем отклика 0.03 мс, что обеспечивает исключительно плавное изображение.
Монитор использует последнее поколение технологии QD-OLED от Samsung, благодаря чему может похвастаться более чем миллиардом оттенков и покрытием 99% цветового пространства DCI-P3.
Также устройство поддерживает HDR10, включая игры в HDR, и имеет соотношение контрастности 1 000 000:1.
Для предотвращения проблем с выгоранием экрана, Samsung внедрила новую систему теплового управления с использованием пульсирующей тепловой трубки.
Монитор имеет стильный ультратонкий дизайн с антибликовым покрытием и настраиваемым световым кольцом на задней панели. Среди опций подключения — два порта HDMI 2.1, один порт DP 1.4 и два порта USB 3.0.
Samsung G60SD уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене $989, что делает его привлекательным предложением на фоне конкурентов.