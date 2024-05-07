Samsung представила 27" OLED QuadHD-монитор с частотой обновления 360 Гц по не самой высокой цене

27-дюймовый монитор обладает разрешением QuadHD (2560 x 1440), частотой обновления 360 Гц и сверхбыстрым временем отклика 0.03 мс, что обеспечивает исключительно плавное изображение.

Монитор использует последнее поколение технологии QD-OLED от Samsung, благодаря чему может похвастаться более чем миллиардом оттенков и покрытием 99% цветового пространства DCI-P3.

Также устройство поддерживает HDR10, включая игры в HDR, и имеет соотношение контрастности 1 000 000:1.