Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2024, 07:20
1 мин.

Samsung представила 27" OLED QuadHD-монитор с частотой обновления 360 Гц по не самой высокой цене

Стоимость ниже $1000
Компания Samsung анонсировала новый игровой монитор G60SD на китайском рынке, который предлагает передовые технологии по доступной цене.
Samsung представила 27" OLED QuadHD-монитор с частотой обновления 360 Гц по не самой высокой цене
© Gizmochina

27-дюймовый монитор обладает разрешением QuadHD (2560 x 1440), частотой обновления 360 Гц и сверхбыстрым временем отклика 0.03 мс, что обеспечивает исключительно плавное изображение.

Монитор использует последнее поколение технологии QD-OLED от Samsung, благодаря чему может похвастаться более чем миллиардом оттенков и покрытием 99% цветового пространства DCI-P3.

Также устройство поддерживает HDR10, включая игры в HDR, и имеет соотношение контрастности 1 000 000:1.

Samsung представила 27" OLED QuadHD-монитор с частотой обновления 360 Гц по не самой высокой цене
© Gizmochina

Для предотвращения проблем с выгоранием экрана, Samsung внедрила новую систему теплового управления с использованием пульсирующей тепловой трубки.

Монитор имеет стильный ультратонкий дизайн с антибликовым покрытием и настраиваемым световым кольцом на задней панели. Среди опций подключения — два порта HDMI 2.1, один порт DP 1.4 и два порта USB 3.0.

Samsung G60SD уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене $989, что делает его привлекательным предложением на фоне конкурентов.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#монитор
,
#Samsung