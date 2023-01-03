Samsung представила 5К-монитор для людей творческих профессий

Samsung представила 5К-монитор для людей творческих профессийНовый конкурент тому же Apple Studio Display
Компания Samsung анонсировала ViewFinity S9 — 27-дюймовый 5K-монитор с максимально точной цветопередачей, который призван составить конкуренцию Apple Studio Display и OLED-мониторам высшего класса от LG.
Фото: The Verge
Новинка имеет матовое покрытие для уменьшения бликов и покрывает 99% цветового пространства DCI-P3. Есть здесь и огромное количество различных портов подключения: и HDMI, и Thunderbolt 4, и USB-C, и, конечно же, DisplayPort. Монитор также способен заряжать ноутбуки мощностью до 96 Вт.
The Verge
Корпус Samsung ViewFinity S9 выполнен из металла, точно так же как и решения от конкурентов. Работает девайс под управлением операционной системы Samsung Tizen TV. Она позволяет пользователям получать доступ к онлайн-сервисам и приложениям, даже если сам дисплей не подключен к внешним устройствам.
The Verge
Из прочего стоит отметить встроенную 4К-вебку, встроенный механизм калибровки цвета. Информация о цене монитора пока не называется, но выйти он должен уже в начале 2023 года. Подробностей стоит ждать на грядущей CES 2023.