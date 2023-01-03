Samsung представила 5К-монитор для людей творческих профессий

Корпус Samsung ViewFinity S9 выполнен из металла, точно так же как и решения от конкурентов. Работает девайс под управлением операционной системы Samsung Tizen TV. Она позволяет пользователям получать доступ к онлайн-сервисам и приложениям, даже если сам дисплей не подключен к внешним устройствам.