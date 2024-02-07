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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 23:36
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Samsung представила Android-экран WAD для образовательных учреждений

В моделях 65, 75 и 86 дюймов
Samsung, в сотрудничестве с Google, выпустила Android-экран WAD для образовательных учреждений. Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 доступен в моделях 65, 75 и 86 дюймов и предназначен для создания образовательного опыта в классах.

Запуская Android, WAD позволяет устанавливать приложения через Google Play и использовать образовательные сервисы Google, такие как Google Classroom и Google Drive. Также устройство оснащено системой удаленного мониторинга и управления (DMS).

Серия WAD обеспечивает повышенную защиту от перенапряжений, включая стеклянный предохранитель и конденсатор для поглощения высокого напряжения. Дисплеи также устойчивы к влажным условиям благодаря антивлаговому клею в ключевых частях чипсета.

Эта серия также предлагает опциональный модуль Wi-Fi, 3-в-1 порт USB-C для зарядки устройств и HDMI-выход, а также имеет встроенные стереодинамики, держатель для пера и ручку. Партнер Google выразил уверенность, что это только начало сотрудничества с Samsung и предвкушает расширение Android в сфере образования и бизнеса.

Источник:Samsung
Автор:Булат Кармак
Теги:
#экран
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#Samsung
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#технологии
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#разработка
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#образование