Samsung представила Galaxy Buds3 FE за $149 с поддержкой Galaxy AI

Модель будет доступна в черном и сером цветах и получила ряд заметных улучшений по сравнению с Buds FE. Главное нововведение — поддержка Galaxy AI.

Наушники смогут работать с голосовыми командами и обеспечивать перевод в реальном времени через приложение Interpreter. Однако все функции будут доступны только в связке со смартфонами Galaxy. Пользоваться ими бесплатно можно будет до конца 2025 года.