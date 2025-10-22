Наука и технологии
Опубликовано 22 октября 2025, 15:00
1 мин.

Samsung представила гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR

Устройство работает на Android XR и стоит 1 800 долларов
Samsung представила гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR, созданную совместно с Google и Qualcomm. Устройство призвано конкурировать с Apple Vision Pro, предлагая схожие функции по значительно более низкой цене — 1 800 долларов. Гарнитура стала первой моделью на платформе Android XR, в которой объединены элементы Android и искусственный интеллект (ИИ) через систему Gemini.
Samsung представила гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR

© Samsung

Galaxy XR оснащена процессором Snapdragon XR2+ Gen 2, двумя micro OLED-дисплеями с разрешением 4K и частотой обновления до 90 Гц. Для отслеживания движений используется 13 внешних сенсоров, а внутри расположены датчики глаз и лица. Вес гарнитуры составляет 545 граммов. Питание подается через внешний аккумулятор, а встроенные динамики обеспечивают пространственный звук.

Аккумулятора хватает примерно на два часа активной работы или до двух с половиной часов при просмотре видео. Авторизация осуществляется через распознавание радужки.

Платформа Android XR поддерживает управление жестами и голосом. Пользователи могут открывать приложения, перемещать окна и использовать голосовые команды без активации ключевых фраз. Доступны стандартные сервисы Google — YouTube, Maps и Photos, а также обычные Android-приложения.

В комплект входит годовая подписка на Google AI Pro, YouTube Premium, Google Play Pass и другие сервисы. Galaxy XR уже доступна для покупки на официальном сайте Samsung.