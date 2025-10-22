Samsung представила гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR

Galaxy XR оснащена процессором Snapdragon XR2+ Gen 2, двумя micro OLED-дисплеями с разрешением 4K и частотой обновления до 90 Гц. Для отслеживания движений используется 13 внешних сенсоров, а внутри расположены датчики глаз и лица. Вес гарнитуры составляет 545 граммов. Питание подается через внешний аккумулятор, а встроенные динамики обеспечивают пространственный звук.

Аккумулятора хватает примерно на два часа активной работы или до двух с половиной часов при просмотре видео. Авторизация осуществляется через распознавание радужки.

Платформа Android XR поддерживает управление жестами и голосом. Пользователи могут открывать приложения, перемещать окна и использовать голосовые команды без активации ключевых фраз. Доступны стандартные сервисы Google — YouTube, Maps и Photos, а также обычные Android-приложения.

В комплект входит годовая подписка на Google AI Pro, YouTube Premium, Google Play Pass и другие сервисы. Galaxy XR уже доступна для покупки на официальном сайте Samsung.