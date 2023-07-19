Samsung представила GDDR7 — новый сверхбыстрый стандарт памяти

По сравнению с предыдущей версией — GDDR6 — новая память обеспечивает скорость передачи данных на 40% выше — 32 Гбит/с на вывод, что составляет 1,5 ТБ/с.

Увеличения скорости удалось достичь за счёт использования трехуровневой импульсно-амплитудной модуляции, которая также применяется в USB4 и Thunderbolt 5.

Кроме того, GDDR7 оказалась на 20% энергоэффективнее, что сделает её отличным выбором для энергоёмких устройств, таких как ноутбуки.

Samsung также не оставила в стороне проблему с нагревом — компания использовала новый эпоксидный формовочный компаунд с на 70% меньшим тепловым сопротивлением , что позволит эффективнее отводить тепло и повысить производительность.