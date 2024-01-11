Samsung представила картинную рамку, которая еще и беспроводная колонка

Этот продукт, названный Samsung Music Frame, представляет собой обычную картинную рамку, за которой скрыты шесть динамиков: два вуфера, два твитера и два среднечастотных драйвера.

Кроме того, рамка поддерживает Dolby Atmos для воспроизведения высококачественного звука.

Music Frame имеет размеры 13 на 13 дюймов и включает в себя восьмидюймовую панель для аналогового искусства. Искусство в рамке легко заменить, позволяя быстро обновить внешний вид девайса.

Цена Music Frame, к сожалению, пока что не объявлена.

Отметим, что новинка является расширением одного из старых продуктов Samsung, Frame TV, который позволяет прикрепить к экрану произведение искусства, когда он не используется, чтобы не портить интерьер гостиной большим черным экраном.