Samsung представила недорогие смарт-часы Galaxy Watch FE

Цены на Watch FE составляют $199 и $249.99 за версию без и с LTE соответственно. Это возвращает цены к уровням, которые были до недавнего увеличения стоимости в связи с инфляцией.

Galaxy Watch FE поставляются в одном размере 40 мм и имеют 1.2-дюймовый OLED-дисплей.

Они оснащены чипом Exynos W920 предыдущего поколения, 1.5 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутренней памяти.