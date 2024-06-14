Наука и технологии
Опубликовано 14 июня 2024, 07:01
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Samsung представила недорогие смарт-часы Galaxy Watch FE

Цена очень приятная
Samsung анонсировала новые смарт-часы Galaxy Watch FE, которые станут доступной альтернативой флагманским моделям Galaxy Watch.
Samsung представила недорогие смарт-часы Galaxy Watch FE
© The Verge

Цены на Watch FE составляют $199 и $249.99 за версию без и с LTE соответственно. Это возвращает цены к уровням, которые были до недавнего увеличения стоимости в связи с инфляцией.

Galaxy Watch FE поставляются в одном размере 40 мм и имеют 1.2-дюймовый OLED-дисплей.

Они оснащены чипом Exynos W920 предыдущего поколения, 1.5 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутренней памяти.

Samsung представила недорогие смарт-часы Galaxy Watch FE
© The Verge

Устройства лишены температурного датчика, введенного в прошлом году, и имеют меньшую батарею емкостью 247 мАч. Несмотря на это, Watch FE сохраняют многие важные функции, такие как сапфировое стекло, степень защиты IP68 и водонепроницаемость до 5 ATM.

Часы поддерживают NFC-платежи, имеют встроенный GPS и оснащены последней версией операционной системы OneUI Watch 5 и Wear OS 4.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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