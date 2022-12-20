Samsung представила портативный аккумулятор на 10 000 мАч и с быстрой зарядкой

Устройство получило приятный дизайн и достаточно малый вес — всего 200 г. При этом повербанк может похвастаться быстрой зарядкой на 25 Вт и двумя портами USB-C. Последние и позволяют воспользоваться ускоренным пополнением заряда устройств.

Если к новинке подключить сразу два девайса, то максимальная скорость зарядки упадёт до 9 Вт. Судя по всему, это сделано для безопасности.