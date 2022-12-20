Samsung представила портативный аккумулятор на 10 000 мАч и с быстрой зарядкой

09:06, 20 декабря 2022
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Samsung представила портативный аккумулятор на 10 000 мАч и с быстрой зарядкойОтличный вариант, если надоели варианты от той же Xiaomi
Компания Samsung представила собственный внешний аккумулятор, ёмкостью 10 000 мАч — Galaxy Battery Pack.
Фото: Gizmochina
Устройство получило приятный дизайн и достаточно малый вес — всего 200 г. При этом повербанк может похвастаться быстрой зарядкой на 25 Вт и двумя портами USB-C. Последние и позволяют воспользоваться ускоренным пополнением заряда устройств.
Если к новинке подключить сразу два девайса, то максимальная скорость зарядки упадёт до 9 Вт. Судя по всему, это сделано для безопасности.
Gizmochina
К сожалению, пока что Galaxy Battery Pack доступен лишь на бельгийском сайте Samsung. При этом даже там нет никакой информации о цене новинки. Как скоро устройство можно будет купить за пределами страны — неизвестно.