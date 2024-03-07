Samsung представила премиальный очиститель воздуха со встроенным ИИ

Он не просто очищает воздух, а подстраивается под ваши потребности, создавая идеальную атмосферу в доме.

Bespoke Cube Air Infinite делает воздух чище со всех сторон, создавая 360-градусную циркуляцию. Мощный поток свежего воздуха равномерно распределяется по всему помещению.

Встроенный ИИ анализирует качество того, чем дышат люди в помещении, как внутри, так и снаружи, и автоматически регулирует работу очистителя. Он может включаться, когда прогнозируется ухудшение качества воздуха, и автоматически выключаться, когда оно улучшается.

При этом режим AI Saving Mode позволяет экономить до 45% электроэнергии. Многоступенчатая система фильтрации с фильтром S Filter задерживает до 99.99% пыли, аллергенов и бактерий, а также устраняет неприятные запахи.

По словам Samsung,, Bespoke Cube Air Infinite станет не просто функциональным дополнением, но и стильным акцентом вашего интерьера. Он доступен в двух цветах по цене $600 и $1201.