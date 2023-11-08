Samsung представила собственный ИИ, который она добавит в свои смартфоны и планшеты

Такое название она получила в честь знаменитого математика Карла Фридриха Гаусса. Эта прорывная технология обещает кардинально изменить взаимодействие пользователей со смартфонами и планшетами бренда.

Samsung Gauss задуман как инструмент, способный черпать знания из всех явлений мира, чтобы использовать мощь ИИ для улучшения жизни потребителей по всему земному шару. Состоит он из трёх компонентов: Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code и Samsung Gauss Image.

Samsung Gauss Language — это генеративная языковая модель, которая призвана повысить эффективность работы, помогая с написанием электронных писем, созданием резюме документов и переводом.

Samsung Gauss Code — настоящая находка для разработчиков программного обеспечения, выступающая в роли интеллектуального помощника по написанию кода.

Samsung Gauss Image — это компонент, способный генерировать и редактировать изображения, позволяя изменять стиль, добавлять элементы и преобразовывать изображения из низкого разрешения в высокое.

Ну что ж, ждём внедрение этого ИИ в смартфоны Samsung Galaxy S24.