Samsung представила "умного" робота, напоминающего R2-D2 из “Звездных Войн”

Чуть позже Samsung опубликовала в сети новый ролик, в котором уже более подробно рассказала о новинке, анонсировав при этом прочие функции робота: способность включать телевизор для скучающей собаки, а также транслировать все это на смартфон хозяйки. Помимо этого Ballie играл с питомцем, а когда заметил беспорядок, включил робот-пылесос. К сожалению, никакой информации о том, когда устройство появится в продаже и по какой цене, Samsung не рассказала.