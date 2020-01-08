Samsung представила "умного" робота, напоминающего R2-D2 из “Звездных Войн”
Ballie, а именно так называется новинка, внешне выглядит как очень маленький шар, способный следовать за хозяином и “следить” за ним при помощи встроенной камеры. При этом южнокорейский техногигант уже сейчас заявляет о том, что устройство будет способно обеспечивать полноценную безопасность в доме, а также помогать владельцам заниматься спортом и управлять прочими “умными” устройствами.
Чуть позже Samsung опубликовала в сети новый ролик, в котором уже более подробно рассказала о новинке, анонсировав при этом прочие функции робота: способность включать телевизор для скучающей собаки, а также транслировать все это на смартфон хозяйки. Помимо этого Ballie играл с питомцем, а когда заметил беспорядок, включил робот-пылесос. К сожалению, никакой информации о том, когда устройство появится в продаже и по какой цене, Samsung не рассказала.