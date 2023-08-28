Samsung представит аналог ChatGPT уже до конца 2023 года

Samsung представит аналог ChatGPT уже до конца 2023 годаДа что уж там — случится это в середине сентября
Samsung активно работает над созданием собственного чат-бота, который получил название SimplyChat. По данным отчётов, дебют новинки ожидается уже на Real Summit 2023, которое пройдёт 12 сентября.
SimplyChat будет работать аналогично популярному чат-боту ChatGPT и предложит базовые функции ИИ-собеседника. В то же время Samsung планирует развивать данный продукт, интегрируя его в аппаратные решения.
После запуска для широкой публики, компания начнёт заказывать ИИ-серверы, причём крупнейшие заказы поступят от Quanta и Wistron.
Следует отметить, что в ближайшее время на рынке появятся флагманские системы-на-чипе (SoC) со встроенными ИИ-возможностями. В этом контексте разработка генеративных ИИ-приложений и сервисов становится стратегически важным направлением для крупных игроков в индустрии.