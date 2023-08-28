Samsung представит аналог ChatGPT уже до конца 2023 года

SimplyChat будет работать аналогично популярному чат-боту ChatGPT и предложит базовые функции ИИ-собеседника. В то же время Samsung планирует развивать данный продукт, интегрируя его в аппаратные решения.

После запуска для широкой публики, компания начнёт заказывать ИИ-серверы, причём крупнейшие заказы поступят от Quanta и Wistron.

Следует отметить, что в ближайшее время на рынке появятся флагманские системы-на-чипе (SoC) со встроенными ИИ-возможностями. В этом контексте разработка генеративных ИИ-приложений и сервисов становится стратегически важным направлением для крупных игроков в индустрии.