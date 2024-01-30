Samsung представит новую память GDDR7 на конференции IEEE

GDDR7 16 Гб позволяет использовать PAM3 и NRZ-сигнализацию для достижения высокой скорости передачи данных до 37 Гбит/с на вывод. В отличие от своих предшественников, GDDR7 использует кодирование PAM3, обеспечивая баланс между высокоскоростным PAM4 и традиционной NRZ-сигнализацией. Такой подход обеспечивает более высокую скорость передачи данных за цикл, ослабляя зависимость от повышения частоты шины памяти.

По мере того как индустрия ищет альтернативные решения для повышения частоты, GDDR7 становится многообещающим соперником. Она обещает более высокую производительность по сравнению с GDDR6, а также более низкое энергопотребление и стоимость внедрения по сравнению с GDDR6X.