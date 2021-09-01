Samsung представит рекордный 200 Мп модуль для смартфонов уже 2 сентября

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Samsung представит рекордный 200 Мп модуль для смартфонов уже 2 сентябряЖдём очередную гонку мегапикселей в связи с этим
Ещё в январе популярный интернет-инсайдер Ice Universe заявил, что в 2021 году Samsung анонсирует новый модуль для камер смартфонов. И получит он рекордное для сегмента разрешение — 200 Мп.
Не успел настать конец года, как тот же инсайдер появился со свежим «предсказанием». По его словам, уже завтра, 2 сентября, Samsung представит долгожданный смартфонный модуль камеры, передаёт Gizmochina.
Называться модель будет ISOCELL HP1, а одним из первых аппаратов, в котором установят её, может стать грядущий флагманский Xiaomi 12.
Одновременно с 200 Мп модулем, южнокорейский гигант должен представить и другой сенсор — 50 Мп GN5. Он должен будет прийти на смену ISOCELL GN2, который компания выпустила ещё в феврале 2021-го.