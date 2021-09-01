Samsung представит рекордный 200 Мп модуль для смартфонов уже 2 сентября

Не успел настать конец года, как тот же инсайдер появился со свежим «предсказанием». По его словам, уже завтра, 2 сентября, Samsung представит долгожданный смартфонный модуль камеры, передаёт Gizmochina.

Называться модель будет ISOCELL HP1, а одним из первых аппаратов, в котором установят её, может стать грядущий флагманский Xiaomi 12.

Одновременно с 200 Мп модулем, южнокорейский гигант должен представить и другой сенсор — 50 Мп GN5. Он должен будет прийти на смену ISOCELL GN2, который компания выпустила ещё в феврале 2021-го.