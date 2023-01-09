Samsung представит робота-помощника для дома уже в 2023 году

Сообщается, что компания стремится сделать именно роботов ключевым двигателем собственного роста. В связи с этим Samsung уделяет всё больше внимания сектору робототехники, повышая уровень своей рабочей группы, занятой в данном направлении, и инвестируя 47,39 млн долларов в совместного разработчика роботов Rainbow Robotics.

Что интересно, выпуск EX1 изначально должен был состояться раньше, но был отложен из-за различных факторов, включая конфликт на Украине, блокировку в Китае и конфликт между США и Китаем.

Но нынешний план подразумевает выход робота уже в 2023 году.

Стоит отметить, что ранее в 2021 году исполнительный председатель совета директоров Samsung Джей И Ли также объявил о планах инвестировать 193 млрд долларов в новые виды бизнеса, такие как роботы и искусственный интеллект, в течение следующих трёх лет.