Samsung придумала новое применение упаковкам от телевизоров

Компания предусмотрела ряд инструкций, с помощью которых из упаковки можно соорудить аксессуары для дома, в числе которых прикроватная тумбочка, подставка для журналов, домик для кошки и прочие. Так, владельцу необходимо лишь соединить точки, расположенные на картоне, а далее обрезать все детали и собрать их в нужном порядке.