Наука и технологии
Сегодня 16:54
Samsung придумала новое применение упаковкам от телевизоров
Они могут превратиться в мебель
Представители компании Samsung Electronics придумали новый метод избежания утилизации, который подразумевает использование упаковок от телевизора в качестве аксессуаров для дома. Так, компания продемонстрировала экологичную упаковку Eco-Package, которая благодаря инновационному дизайну может превратиться в тумбочку или журнальный столик.
Компания предусмотрела ряд инструкций, с помощью которых из упаковки можно соорудить аксессуары для дома, в числе которых прикроватная тумбочка, подставка для журналов, домик для кошки и прочие. Так, владельцу необходимо лишь соединить точки, расположенные на картоне, а далее обрезать все детали и собрать их в нужном порядке.
Все алгоритмы сборки доступны по QR-коду, расположенному на коробке. Известно, что среднее время сборки составляет порядка 30-40 минут.