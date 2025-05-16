Samsung приобрела производителя вентиляции для продажи оборудования для ИИ-ЦОДов

FlaktGroup — вендор с многолетним опытом в области HVAC, который специализируется на создании энергоэффективных систем охлаждения и кондиционирования воздуха для различных типов зданий. Решения этого производителя контролируют температуру, влажность и качество воздуха, необходимые для безопасности и комфорта.

Samsung планирует использовать технологии приобретённой компании для расширения рынка систем охлаждения для центров обработки данных ИИ, где требуется эффективное охлаждение для безопасной работы. Предполагается, что компания объединит свою систему b.IoT с системой управления FläktGroup для предоставления комплексных решений по управлению воздушными системами и экономии энергии.