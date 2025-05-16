Samsung приобрела производителя вентиляции для продажи оборудования для ИИ-ЦОДов

Опубликовано 16 мая 2025, 06:001 мин.
Samsung приобрела производителя вентиляции для продажи оборудования для ИИ-ЦОДовКомпания объединит собственные и новые решения
Samsung приобрела разработчика систем кондиционирования, вентиляции и отопления FlaktGroup за 1,5 млрд евро. Это «серьёзный шаг на растущем рынке HVAC». HVAC — мировой рынок оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
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FlaktGroup — вендор с многолетним опытом в области HVAC, который специализируется на создании энергоэффективных систем охлаждения и кондиционирования воздуха для различных типов зданий. Решения этого производителя контролируют температуру, влажность и качество воздуха, необходимые для безопасности и комфорта.
Samsung планирует использовать технологии приобретённой компании для расширения рынка систем охлаждения для центров обработки данных ИИ, где требуется эффективное охлаждение для безопасной работы. Предполагается, что компания объединит свою систему b.IoT с системой управления FläktGroup для предоставления комплексных решений по управлению воздушными системами и экономии энергии.