Samsung признали лучшим работодателем на планете

На первом месте расположилась южнокорейская Samsung — именно её Forbes назвал лучшим работодателем мира в 2021 году. Следом за ней, внезапно, идёт IBM. На третьем месте разместился Microsoft, на четвёртом — Amazon, а замыкает пятёрку лидеров Apple.

Что интересно, в топ-10 также попала одна китайская компания. И это не гигант вроде BBK или «народная» Xiaomi. На восьмом месте гордо расположилась Huawei, несмотря на все претеснения со стороны американского правительства.

Но сложно не заметить, что подавляющее большинство компаний в списке американские.

Сообщается, что в рамках составления рейтинга журнал опросил около 150 тыс сотрудников из 58 стран мира.