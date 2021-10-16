Samsung признали лучшим работодателем на планете

Наука и технологии
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Samsung признали лучшим работодателем на планетеДля сравнения, Apple лишь на пятом месте списка
Американский Forbes опубликовал свежий рейтинг компаний, работе в которых сопутствует максимальный комфорт и удовлетворённость.
На первом месте расположилась южнокорейская Samsung — именно её Forbes назвал лучшим работодателем мира в 2021 году. Следом за ней, внезапно, идёт IBM. На третьем месте разместился Microsoft, на четвёртом — Amazon, а замыкает пятёрку лидеров Apple.
Что интересно, в топ-10 также попала одна китайская компания. И это не гигант вроде BBK или «народная» Xiaomi. На восьмом месте гордо расположилась Huawei, несмотря на все претеснения со стороны американского правительства.
Но сложно не заметить, что подавляющее большинство компаний в списке американские.
Сообщается, что в рамках составления рейтинга журнал опросил около 150 тыс сотрудников из 58 стран мира.