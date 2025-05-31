Samsung проиграла патентный спор разработчику технологий разблокировки устройств

Опубликовано 31 мая 2025, 06:001 мин.
Samsung проиграла патентный спор разработчику технологий разблокировки устройствКорейский техногигант выплатит $112 млн компенсации
В США окружной суд вынес вердикт в патентном споре между Samsung и японской компанией Maxell, разработчиком методов разблокировки устройств, обработки информации, сетевого взаимодействия и воспроизведения изображений и видео. Суд также указал на нарушение патентов в продуктах Samsung Galaxy. Samsung дело проиграла.
Суд обязал Samsung выплатить Maxell компенсацию в размере $112 млн за нарушение трёх патентов. Изначально оппонент требовал у корейской компании $130 млн, но суд удовлетворил только часть иска.
Samsung может подать апелляцию, но пока подтверждений этому нет. Судебное противостояние началось в 2023 году и связано с тем, что Samsung прекратила использование лицензированных патентов Maxell после истечения десятилетнего срока в 2021 году, не продлив соглашение с Hitachi Consumer Electronics.