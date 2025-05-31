Samsung проиграла патентный спор разработчику технологий разблокировки устройств

Суд обязал Samsung выплатить Maxell компенсацию в размере $112 млн за нарушение трёх патентов. Изначально оппонент требовал у корейской компании $130 млн, но суд удовлетворил только часть иска.

Samsung может подать апелляцию, но пока подтверждений этому нет. Судебное противостояние началось в 2023 году и связано с тем, что Samsung прекратила использование лицензированных патентов Maxell после истечения десятилетнего срока в 2021 году, не продлив соглашение с Hitachi Consumer Electronics.