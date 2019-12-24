Samsung раскрыл подробности технологии просмотра 8K-видео на медленном интернете

По словам разработчиков, для уменьшения потерь данных во время сжатия файлов, а также для обеспечения потоковой передачи 8К контента в сетях, которые оснащены низкой пропускной способностью, в AI ScaleNet была использована технология глубокого машинного обучения. Принцип работы заключается в том, чтобы сжать 8К контент до 4К, а далее, благодаря кодеку, преобразовать его в 8К и транслировать на телевизор пользователя.

”С помощью кодека AI ScaleNet пользователи смогут наслаждаться контентом в качестве 8K, несмотря на то, что их сети обладают более низкой широтой полосы. Даже в периоды интенсивного трафика, когда скорость передачи падает, потребители все равно получат изображение относительно высокого качества”, – поделились в компании.