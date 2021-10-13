Samsung раскрыла дату осенней презентации новых продуктов

Южнокорейская компания объявила о проведении нового Unpacked — мероприятие состоится уже 20 октября в онлайн-формате. На данный момент нет никакой официальной информации, что же нас ждёт на презентации.

Но если верить последним утечкам, то с виртуальной сцены как минимум могут показать «фанатский» флагман Samsung Galaxy S21 FE, передаёт Engadget. Судьба смартфона оказалась непростой — он долгое время циркулировал лишь в виде слухов, а затем источники и вовсе заговорили о его отмене из-за дефицита комплектующих.

Возможно, также, что на очередном Unpacked нас ждут новинки в линейке Galaxy A и что-то о свежей версии One UI.

Стоит отметить, что презентация Samsung состоится всего через два дня после мероприятия Apple. Купертиновцы, напомним, проведут онлайн-трансляцию уже 18 октября.