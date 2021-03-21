Samsung раскрыла метод производства чехлов из пластиковых бутылок

Напомним, что для реализации экологичных чехлов Samsung скооперировалась с текстильным брендом Kvadrat. Благодаря новому методу производства компания начала выпускать чехлы для Galaxy S21+, выполненные из переработанных материалов.

Как можем видеть, у процесса производства чехлов из бутылок есть несколько этапов. На первом, разумеется, происходит сбор использованных бутылок. Впоследствии их переплавляют до изменения текстуры, что способствует возникновению специальных волокон. Их уже окрашивают в цветовую гамму чехлов Galaxy S21+ и на последнем этапе вплетают в ткань из которой и получается чехол. Отмечается, что всего из одной бутылки можно сделать два чехла.