Наука и технологии
Сегодня в 10:25
Samsung раскрыла метод производства чехлов из пластиковых бутылок
С наглядной инфографикой
Южнокорейская компания Samsung раскрыла свой метод производства чехлов из пластиковых бутылок, предоставив поэтапную и наглядную инфографику этого процесса.
Напомним, что для реализации экологичных чехлов Samsung скооперировалась с текстильным брендом Kvadrat. Благодаря новому методу производства компания начала выпускать чехлы для Galaxy S21+, выполненные из переработанных материалов.
Как можем видеть, у процесса производства чехлов из бутылок есть несколько этапов. На первом, разумеется, происходит сбор использованных бутылок. Впоследствии их переплавляют до изменения текстуры, что способствует возникновению специальных волокон. Их уже окрашивают в цветовую гамму чехлов Galaxy S21+ и на последнем этапе вплетают в ткань из которой и получается чехол. Отмечается, что всего из одной бутылки можно сделать два чехла.