Наука и технологии
Сегодня в 17:01
Samsung раскрыла подробности совместной с Google операционной системы для часов
Оказалось, что в объединении есть немало плюсов
На конференции Google I/O 2021 появилась информация о том, что поисковый гигант и Samsung решили объединить Wear OS с Tizen. Теперь же корейский техногигант поделился подробностями о совместном проекте.
Руководитель команды по разработке умных часов Samsung Чжанхён Юн опубликовал пост в блоге компании. В нём он рассказал о том, что новая система внешне будет максимально похожа на Tizen. Это, считают ИТ-гиганте, должно лишить пользователей необходимости «переучиваться» после обновления.
Также господин Юн заявил, что те, у кого уже есть носимые устройства Galaxy на Tizen, не перестанут получать апдейты. По крайней мере, новые версии ПО будут выходит в течение трёх лет после релиза каждой из моделей.
Отметим, что в сообщении также говорится, что объединение с Wear OS было важно для того, чтобы у поклонников Samsung был доступ к ещё большему числу различных приложений.