Samsung раскрыла подробности совместной с Google операционной системы для часов

Руководитель команды по разработке умных часов Samsung Чжанхён Юн опубликовал пост в блоге компании. В нём он рассказал о том, что новая система внешне будет максимально похожа на Tizen. Это, считают ИТ-гиганте, должно лишить пользователей необходимости «переучиваться» после обновления.

Также господин Юн заявил, что те, у кого уже есть носимые устройства Galaxy на Tizen, не перестанут получать апдейты. По крайней мере, новые версии ПО будут выходит в течение трёх лет после релиза каждой из моделей.

Отметим, что в сообщении также говорится, что объединение с Wear OS было важно для того, чтобы у поклонников Samsung был доступ к ещё большему числу различных приложений.